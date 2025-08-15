Татарстан вошел в число наиболее популярных у туристов регионов в январе-июне

За полгода гости совершили 1,4 млн турпоездок по республике

Фото: Артем Дергунов

Татарстан вошел в число наиболее популярных у туристов регионов в январе-июне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя председателя правительства России Дмитрия Чернышенко.

За полгода гости совершили 1,4 млн турпоездок по республике. Татарстан уступил по востребованности только Москве (6 млн поездок), Краснодарскому краю (4,4 млн), Санкт-Петербургу (3,3 млн) и Московской области (2,7 млн).



Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Лучший прирост показали Калмыкия (+81,7%), Адыгея (+79,1%) и Карачаево-Черкесская Республика (+75,6%). Чаще гости стали ездить также в Тверскую (+58,8%), Еврейскую автономную (+48%) и Ульяновскую области (+44,8%).

В целом с января по июнь туристы совершили 41,4 млн поездок по России. Это почти на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Напомним, за этот год только в Старо-Татарской слободе в Казани побывали более миллиона гостей. Совокупно музеи и другие культовые объекты старой префектуры ежегодно принимают более 120 тыс. посетителей.

Галия Гарифуллина