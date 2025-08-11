Старую префектуру Казани в этом году посетили более миллиона туристов
Гости съели более 1,1 тыс. килограмм чак-чака
За этот год Старо-Татарскую слободу в Казани посетили более миллиона туристов. Об этом в ходе оперативного совещания в исполкоме города сообщила директор МБУ «Историческая среда» Элина Табакчи.
Совокупно музеи и другие культовые объекты старой префектуры ежегодно принимают более 120 тыс. посетителей.
Табакчи добавила, что в прошлом году в музеях чая и чак-чака гости съели 1124 кг чак-чака, 130 кг натуральной домашней пастилы и выпили более 12 тысяч литров чая.
