Трамп анонсировал возможность встречи с Путиным, Зеленским и европейскими лидерами после саммита на Аляске

Заявление прозвучало в ходе общения с журналистами перед вылетом

Президент США Дональд Трамп заявил о планах организовать отдельную встречу с участием президента России Владимира Путина, президента Украины Владимира Зеленского и представителей ряда европейских стран. Заявление прозвучало в ходе общения с журналистами перед вылетом на Аляску, где завтра запланирован саммит с российским лидером, пишет РИА «Новости».

— У нас завтра встреча с президентом Путиным. Думаю, она будет хорошей. Но более важная встреча — это вторая, которую мы планируем: с президентом Путиным, президентом Зеленским, мной и, возможно, с кем-то из европейских лидеров, — сказал Трамп.



взято с сайта kremlin.ru

Хозяин Белого дома подчеркнул, что считает предстоящий саммит с президентом Путиным «хорошим» и выразил надежду на конструктивный диалог.

Напомним, встреча президентов начнется 15 августа в 22.30 мск с беседы тет-а-тет в присутствии переводчиков. С российской стороны в переговорах будут участвовать глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Путин, направляясь на Аляску, планирует посетить один из российских регионов по пути.



Рената Валеева