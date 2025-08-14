Путин воспользуется полетом на Аляску для поездки в российский регион

Песков не назвал конкретный субъект

Фото: Динар Фатыхов

Президент России Владимир Путин, направляясь на Аляску для переговоров с американским лидером Дональдом Трампом, планирует посетить один из российских регионов по пути. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

— Всегда президент использует такие дальние поездки в направлении востока для того, чтобы различные регионы посетить, совместить региональную работу с международными делами. Так будет и на этот раз, — отметил Песков.

Ранее Песков сообщил, что по итогам предстоящих переговоров не планируется подписание какого-либо совместного документа.

Напомним, встреча президентов начнется 15 августа в 22.30 мск с беседы тет-а-тет в присутствии переводчиков. С российской стороны в переговорах будут участвовать глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Рената Валеева