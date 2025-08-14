«Ак Барс» крупно обыграл «Нефтехимик» в матче с пятью забитыми голами

Казанцы одержали вторую победу подряд в «предсезонке»

Фото: Динар Фатыхов

«Ак Барс» разгромил «Нефтехимик» со счетом 4:1 в контрольном матче в Казани. Команда Анвара Гатиятулина одержала вторую победу подряд в «предсезонке».

В составе «Ак Барса» по разу отличились Кирилл Семенов, Артем Галимов, Михаил Фисенко и Александр Барабанов. У «Нефтехимика» шайбу забросил Никита Хоружев. Защитник «Ак Барса» Никита Лямкин записал в свой актив ассистентский покер, отдав четыре голевые передачи.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В воротах казанцев сыграл Михаил Бердин, для которого матч стал дебютным после перехода из «Авангарда». У «Нефтехимика» всю игру провел вратарь Ярослав Озолин.

Следующий матч «Ак Барс» проведет 19 августа с «Ладой» в гостях. «Нефтехимик» сыграет 18-го числа с ижевской «Ижсталью» в Нижнекамске.

«Ак Барс» — «Нефтехимик» — 4:1 (3:0, 0:0, 1:1)

Голы:

1:0 — Семенов (Терехов, Дыняк, 03:38);

2:0 — Галимов (Лямкин, 06:37, 4х5);

3:0 — Фисенко (Семенов, Лямкин, 18:27, 5х4);

3:1 — Хоружев (Хлыстов, Ди, 48:30);

4:1 — Барабанов (Терехов, Лямкин, 49:59)

Зульфат Шафигуллин