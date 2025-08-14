Татарстан вошел в топ-3 регионов по стоимости новостроек в России

В июле средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке России составила 175,6 тыс. рублей, увеличившись на 0,4% за месяц

Фото: Артем Дергунов

Новостройки и готовое жилье в стране подорожали на 4,2% и 6,5% соответственно. Разрыв в стоимости между первичным и вторичным рынками достиг 51%, сообщили аналитики «Домклика», проанализировав ситуацию после отмены программы «Господдержка-2020». Об этом пишет ТАСС.

Лидерами по стоимости строящегося жилья стали:

Москва (362,0 тыс. рублей за кв. м);

Санкт-Петербург (256,8 тыс. рублей за кв. м);

Татарстан (191,9 тыс. рублей за кв. м).

Республика обогнала Московскую и Ленинградскую области.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Аналитики отмечают, что в июле разница между ценой квадратного метра в объявлениях и сделках на первичном рынке РФ выросла до 13,3%. Эксперты ожидают снижения цен на первичном и вторичном рынках в ближайшие месяцы или их фиксации на текущем уровне. На первичном рынке увеличилось число регионов, где на протяжении последних трех и более месяцев подряд снижаются цены на жилье, что может привести к локальным кризисам спроса.

С начала 2022 года жители Татарстана получили около 4 тыс. льготных ИТ-ипотек на сумму свыше 36,4 млрд рублей.

Рената Валеева