Татарстанцы оформили 4 тыс. льготных ИТ-ипотек на 36 млрд рублей

Льготная ипотека доступна только для сотрудников аккредитованных ИТ-компаний, а в Татарстане таких организаций зарегистрировано 612

С начала 2022 года жители Татарстана получили около 4 тыс. льготных ИТ-ипотек на сумму свыше 36,4 млрд рублей. Об этом сообщил заместитель министра цифрового развития, государственного управления и информационных технологий республики Булат Габдрахманов. Об этом сообщил «РБК Татарстан».

Льготная ипотека доступна только для сотрудников аккредитованных ИТ-компаний, а в Татарстане таких организаций зарегистрировано 612. В сфере информационных технологий в республике трудятся около 42 тыс. человек, однако ежегодно на рынок выходят лишь 4,5 тыс. новых специалистов, при этом требуется не менее 10 тысяч.

Габдрахманов уточнил: «Требуется усиленный рост системы подготовки. Дефицит наиболее ощущается в сегменте высококвалифицированных кадров — программистов, инженеров, специалистов по кибербезопасности».

Программа льготной ИТ-ипотеки была запущена в России весной 2022 года. Условия программы позволяют гражданам до 50 лет, работающим в аккредитованных ИТ-компаниях, оформлять ипотеку на жилье в новостройках по всей стране, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга. Максимальная ставка по ипотеке составляет 6%, сумма кредита может достигать 9 млн рублей, а первоначальный взнос начинается от 20%.

Напомним, что, по данным госкомпании «Дом.РФ», пик снижения выдачи ипотечных кредитов в России уже пройден. В четвертом квартале 2025 года ожидается рост объемов выдачи.

Анастасия Фартыгина