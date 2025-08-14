Татарстан нашел подрядчика для афганского проекта по переброске воды в Кабул

На данный момент роль Татарстана ограничивается организационной поддержкой

Фото: Динар Фатыхов

Татарстан подобрал российскую компанию-подрядчика для реализации афганского проекта по переброске воды в Кабул. Об этом сообщил министр промышленности и торговли республики Олег Коробченко, пишет «Ъ Волга-Урал».

— Мы со своей стороны просто им помогаем найти нашу крупную компанию, которая сможет это физически сделать. Мы ее нашли — российская компания, у них очень много проектов. Они в Дагестане, в Калмыкии большой проект сделали, — рассказал министр. По его словам, компания в настоящее время занимается подготовкой проекта и просчитывает его стоимость, которая, как отмечается, уже снизилась по сравнению с первоначальными оценками.

На данный момент роль Татарстана ограничивается организационной поддержкой. Ключевая задача состоит в поиске механизма оплаты проекта, который может быть реализован через разработку афганских ресурсов российскими компаниями-недропользователями. «Афганистан — богатая страна, у них очень много ресурсов», — отметил Коробченко. Он добавил, что афганская сторона видит в российских компаниях «более надежных и честных партнеров» по сравнению с компаниями из других стран, уже работающих в Афганистане.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Министр также отметил, что многие ошибочно опасаются работать в Афганистане из-за стереотипного представления о «талибах». По его словам, талибы — «добрые бармалеи», где женщины «ходят спокойно, работают, учатся».

Основным препятствием для сотрудничества, по мнению Олега Коробченко, является разница в правовых системах, поскольку Афганистан живет по шариату, а Россия — по конституции.

Рената Валеева