Российские ученые разработали первый в мире тест для быстрого выявления грибковой инфекции в легких

Ученые ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора разработали первый в мире тест для быстрого выявления грибковой инфекции в легких. Речь о возбудителе инвазивного аспергиллеза — Aspergillus niger.
Тест позволяет обнаруживать даже минимальную концентрацию Aspergillus niger в мокроте за 40 минут.
— Для эпидемиологического надзора за грибковыми инфекциями ФБУН ЦНИИЭ Роспотребнадзора располагает возможностями выпуска тест-систем, обеспечивающих проведение не менее 1 млн исследований в год, — говорится в сообщении РПН.
Напомним, уже осенью первые пациенты получат российскую вакцину от рака.
Справка
Инвазивный аспергиллез — это поражение органов дыхания плесневыми грибами рода Aspergillus, которые широко распространены в природе. Их можно найти в почве, пыли, гниющих растениях, а также в системах вентиляции и водоснабжения. Это заболевание может вызывать первичное поражение легких и придаточных пазух, а также гематогенную диссеминацию, что может привести к поражению различных органов, включая головной мозг, кожу, печень и почки.
