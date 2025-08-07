Первые пациенты получат российскую вакцину от рака уже этой осенью

В работе над препаратом участвуют ученые из КФУ

Первыми вакцину получат больные с меланомой

В экспериментальном режиме россияне с меланомой начнут получать вакцину от рака уже в конце сентября — начале октября. Об этом сообщил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург. Он принимает участие в заседании научно-технического совета Научно-технологического центра развития мРНК-технологий, которое проходит сегодня в Казани.

— Если те надежды, которые мы возлагаем на этот препарат, оправдаются, то следующим этапом станет масштабирование на больных не только меланомой, но и другими видами рака, — передает слова Гинцбурга пресс-служба Казанского федерального университета (КФУ).

Второй группой пациентов, которые получат персонализированную мРНК-вакцину, станут больные с немелкоклеточным раком легких, сообщает ТАСС.

— Немелкоклеточный рак легких — это вторая на очереди нозология, для которой будет создаваться этот препарат, если с первой будет все благополучно в плане организационных и научных ожиданий, — подчеркнул директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи.

Кроме того, прорабатывается идея расширения применения мРНК-терапии для лечения онкологических заболеваний с низкой генетической изменчивостью. В их числе — рак поджелудочной железы, простаты и почек, передает РБК. На данный момент акцент сделан на опухоли с высокой мутационной нагрузкой.



Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Задача казанских ученых — разработка модели рака на мышах

Препарат создан несколькими научными командами. Это Центр им. Гамалеи, Московский научно-исследовательский онкологический институт им. П.А. Герцена и НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина.

Ученые КФУ присоединились к работе над препаратом в апреле. Как сообщал директор Института фундаментальной медицины и биологии Андрей Киясов, казанский университет стал одним из 18 отечественных вузов, допущенных к исследованиям.

— Речь идет о совершенно новой технологии — мРНК-вакцине, в составе которой будут частицы РНК, имитирующие иммунитет, — говорил он.

Задачей казанских специалистов стала разработка модели рака мочевого пузыря, поджелудочной железы и колоректального рака (тип заболевания, который поражает толстую или прямую кишку, — прим. ред.) на мышах с полноценной иммунной системой. Цель исследований — определить наиболее чувствительные типы опухолей для дальнейшей разработки инновационных методов лечения онкологических заболеваний.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

— Главным критерием успеха нашей работы станет создание модели с предсказуемым ответом на терапию. Рост опухоли, ее размер, метастазирование и выживаемость животных будут строго контролироваться, — подчеркнул замдиректора по развитию инфраструктуры НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Павел Вандышев.

По словам Киясова, работы было решено проводить в лабораториях Института фундаментальной медицины и биологи КФУ. «Именно у нас будут проходить все эксперименты», — добавил он.

Для пациентов вакцина будет бесплатной

В конце прошлого года в России заверили, что отечественный препарат от рака будет бесплатным. Об этом заявил главный онколог Минздрава, академик РАН Андрей Каприн в эфире программы «Посоветуйте, доктор!» на «Радио Россия». По его словам, государству вакцина будет обходиться в 300 тыс. рублей.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Во время испытания на мышах вакцина показала эффективность, рассказал в июле Александр Гинцбург в интервью «Газете.Ru».

— Мы проверяем вакцину на мышах с привитой меланомой. На 15-й день, то есть когда начинает работать иммунная система, мы увидели большую разницу в размерах опухоли между привитыми и непривитыми животными. В результате непривитые умерли в промежуток между 19 и 22 днем. А привитые животные пока все живы, — подчеркнул он.

Тогда же Гинцбург объяснил, по какому принципу будет работать препарат:

— По биопсии опухолей мы будем определять, какие там возникли мутации, и на основании этих мутаций, по разрабатываемым сейчас оригинальным отечественным программам, реконструировать тот дизайн мРНК, который будет кодировать пептиды, нужные, чтобы научить иммунную систему реагировать на опухоль.

Президент России Владимир Путин называл появление вакцины от рака прорывом. В феврале он заявил, что страна вплотную подошла к ее созданию.

Галия Гарифуллина