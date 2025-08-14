ЦИК Татарстана утвердила форму избирательного бюллетеня на выборах раиса
Напротив фамилии, имени и отчества кандидата указывается год рождения, место жительства, основное место работы, информация о политической партии, которая выдвинула кандидата
Сегодня на заседании Центральной избирательной комиссии Татарстана утвердили форму избирательного бюллетеня для голосования на выборах раиса республики.
— Избирательный бюллетень — это один из самых главных документов всей избирательной кампании. Он содержит имена кандидатов, краткие сведения об их биографии. Мы приложим все усилия чтобы Единый день голосования прошел в Татарстане максимально прозрачно, организованно в строгом соответствии с законом, — отметил председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев.
Ранее члены Центральной избирательной комиссии Татарстана утвердили количество бюллетеней для голосования на выборах раиса республики. Оно соответствует количеству избирателей, зарегистрированных на территории региона, — 2 923 100 штук.
Напомним, выборы раиса Татарстана состоятся в Единый день голосования, 14 сентября. Участки будут работать с 7.00 и до 20.00.
