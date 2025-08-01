Для выборов раиса Татарстана изготовят около 3 млн бюллетеней

Избирательные бюллетени будут изготовлены с использованием всех современных стандартов защиты, включая специальную тангирную сетку

Фото: Динар Фатыхов

Члены Центральной избирательной комиссии Татарстана утвердили количество бюллетеней для голосования на выборах раиса республики. Оно соответствует количеству избирателей, зарегистрированных на территории региона, — 2 923 100 штук.

— Это важное событие в преддверии выборов раиса Татарстана. В скором будущем нам предстоит на заседании Центральной избирательной комиссии республики утвердить форму и текст избирательного бюллетеня. Работа по изготовлению бюллетеней будет организована в строгом соответствии с утвержденным ранее календарным планом избирательной кампании, — сообщил председатель ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев.

Избирательные бюллетени будут изготовлены с использованием всех современных стандартов защиты, включая специальную тангирную сетку. Кроме того, каждый из бюллетеней будет заверен подписями двух членов участковой избирательной комиссии и ее печатью.

Напомним, выборы раиса Татарстана состоятся в Единый день голосования, 14 сентября. Участки будут работать с 7.00 и до 20.00.

Денис Петров