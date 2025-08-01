Для выборов раиса Татарстана изготовят около 3 млн бюллетеней
Избирательные бюллетени будут изготовлены с использованием всех современных стандартов защиты, включая специальную тангирную сетку
Члены Центральной избирательной комиссии Татарстана утвердили количество бюллетеней для голосования на выборах раиса республики. Оно соответствует количеству избирателей, зарегистрированных на территории региона, — 2 923 100 штук.
— Это важное событие в преддверии выборов раиса Татарстана. В скором будущем нам предстоит на заседании Центральной избирательной комиссии республики утвердить форму и текст избирательного бюллетеня. Работа по изготовлению бюллетеней будет организована в строгом соответствии с утвержденным ранее календарным планом избирательной кампании, — сообщил председатель ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев.
Избирательные бюллетени будут изготовлены с использованием всех современных стандартов защиты, включая специальную тангирную сетку. Кроме того, каждый из бюллетеней будет заверен подписями двух членов участковой избирательной комиссии и ее печатью.
Напомним, выборы раиса Татарстана состоятся в Единый день голосования, 14 сентября. Участки будут работать с 7.00 и до 20.00.
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