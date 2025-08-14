В Верхнеуслонском районе Татарстана выставили на продажу глэмпинг Uslоn Volga

Владельцы планируют продать бизнес за 27 млн рублей

В Верхнем Услоне на продажу выставили готовый бизнес — люкс-кэмпинг Uslon Volga. Владельцы оценили объект в 27 млн рублей.

Территория комплекса составляет 16 соток, на которых расположены два действующих гостевых дома. Земля находится в собственности у продавцов и предусматривает возможность для расширения: есть потенциал для строительства 2–4 дополнительных домов или создания новых зон отдыха.

Бизнес функционирует три года и приносит ежемесячную прибыль 600 тысяч рублей. Стоимость проживания варьируется: в будние дни — 8 тысяч рублей за дом, в выходные — от 10 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что 29 татарстанских туристических проектов получат 0,5 млрд рублей безвозмездных субсидий, в том числе и отель Pioneer Resort Hotel в Верхнем Услоне.

Наталья Жирнова