Названы самые выгодные направления для путешествий по России в сентябре
Цены варьируются в зависимости от региона вылета и выбранного вида транспорта
В топ бюджетных вариантов для путешествий вошли Астраханская область, Дагестан, Красноярский край, Ростовская область и Карелия. Об этом RT рассказали аналитики «Туту».
Аналитики сервиса сравнили стоимость недельного отдыха на двоих, включающую проезд и проживание в отеле. Цены варьируются в зависимости от домашнего региона и выбранного вида транспорта.
Основные выводы исследования:
- Астраханская область: самое бюджетное направление. Недельный отдых на двоих обойдется дешевле всего жителям Краснодарского края (автобус 47 тыс. рублей, поезд 50 тыс. рублей). Из Ростова-на-Дону на автобусе можно доехать за 48 тыс. рублей, а из Татарстана на самолете — за 53 тыс. рублей;
- Дагестан: выгоднее всего ехать из Краснодарского края (автобус 42 тыс. рублей). Поездка на поезде из Ростовской области будет стоить 43 тыс. рублей, а из Татарстана на самолете — 55 тыс. рублей;
- Красноярский край: дешевле обойдется жителям Ханты-Мансийского автономного округа (авиаперелет и проживание 43 тыс. рублей). Из Ямало-Ненецкого автономного округа можно слетать за 49 тыс. рублей, а из Татарстана — за 54 тыс. рублей;
- Ростовская область: выгоднее добираться на автобусе из Краснодарского края (недельный отдых на двоих — 43 тыс. рублей), поездом — 46 тыс. рублей. Из Татарстана поездка на поезде и отель на семь ночей обойдутся в 63 тыс. рублей, а автобусом из Петербурга — в 65 тыс. рублей;
- Карелия: самый дешевый вариант — для жителей Петербурга (автобус 38 тыс. рублей, поезд 48 тыс. рублей). Перелет из Калининграда обойдется в 49 тыс. рублей, из Свердловской области — в 51 тыс. рублей.
Как отметила Ольга Котельникова, руководитель отдела маркетингового анализа сервиса, лидером бюджетного отдыха в сентябре является Астраханская область.
