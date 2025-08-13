В Черемшанском районе Татарстана мошенники нанесли ущерб на 7,3 млн рублей за полгода
Возбуждено 21 уголовное дело по фактам мошенничества
За первые шесть месяцев текущего года в Черемшанском районе Татарстана возбуждено 21 уголовное дело по фактам мошенничества. Общая сумма ущерба, причиненного жителям района по данной категории дел, составила 7,3 млн рублей. Об этом сообщает прокуратура республики.
Вчера ведомство опубликовало данные, позволяющие составить социальный портрет типичного потерпевшего по делам о дистанционном мошенничестве:
- Возраст: 35% потерпевших — от 30 до 49 лет, 27% — от 18 до 29 лет, 24% — старше 60 лет.
- Пол: 59% потерпевших — женщины, 41% — мужчины.
- Занятость: 49,5% потерпевших — трудоустроенные граждане, 26,3% — пенсионеры, 14,1% — нетрудоустроенные, 4% — студенты, 3% — предприниматели, 2% — инвалиды.
