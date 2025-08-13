Минцифры объяснило ограничение вызовов в WhatsApp* и Telegram борьбой с мошенниками

Подчеркивается, что частичное ограничение касается только голосовых вызовов, о блокировке других функций мессенджеров речь не идет

Минцифры выпустило заявление, в котором разъяснило причины решения Роскомнадзора об ограничении голосовых вызовов в иностранных мессенджерах WhatsApp* и Telegram.

Данная мера сможет положительно повлиять на снижение количества мошеннических звонков. Подчеркивается, что частичное ограничение касается только голосовых вызовов, о блокировке других функций мессенджеров речь не идет.

— В России последовательно ведется работа по борьбе с кибермошенничеством. Благодаря системе «Антифрод», к которой уже подключились все операторы связи, своевременно блокируется 90% мошеннических вызовов, совершаемых с подменных номеров, — говорится в заявлении.

В ведомстве отметили, что эффективное противодействие со стороны государства и операторов заставляет мошенников искать другие способы обмана, и большая часть опасных звонков перешла в иностранные мессенджеры, где телеком-компании не имеют возможности блокировать их.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Минцифры подчеркнуло, что иностранные мессенджеры, несмотря на неоднократные предупреждения со стороны российских властей, отказываются соблюдать требования российского законодательства. В частности, не предоставляют информацию по запросам правоохранительных органов не только по массовым случаям мошенничества, но и по факту планирования и совершения террористических актов на территории Российской Федерации, при этом оперативно выполняя требования о предоставлении такой информации по запросу зарубежных спецслужб.

— Доступ к услугам звонков в иностранных мессенджерах будет восстановлен в случае выполнения ими требований по соблюдению российского законодательства, — заявили в Минцифры.



Рената Валеева