Кафанов: у России очень сильная сборная по футболу

В сборной России сообщили о готовности вернуться на международную арену

Сборная России по футболу готова к возвращению на международную арену. Об этом сообщил тренер вратарей национальной команды Виталий Кафанов. По его словам, у России очень сильная сборная по футболу.

— Мы точно готовы. У нас очень сильная сборная. Не сомневаюсь, что у нас сильная сборная, и вратарская линия в России очень сильная, — цитирует Кафанова «Чемпионат».

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Российские сборные и клубы отстранены от всех официальных международных турниров по футболу с февраля 2022 года. В ФИФА и УЕФА заявляли, что вернуть Россию на соревнования смогут по окончании СВО.

Зульфат Шафигуллин