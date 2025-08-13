В Казани пройдут соревнования по настольному теннису в рамках форума «РОСТКИ»

Они состоятся 17 августа в Центре бокса и настольного тенниса

Фото: Альберт Муклоков

17 августа в Центре бокса и настольного тенниса в Казани состоятся соревнования по настольному теннису среди юных спортсменов и турнир «Вечерняя лига» с участием политиков, бизнесменов и профессиональных спортсменов. Мероприятие пройдет в рамках спортивной программы III Международного форума «РОСТКИ: Россия и Китай — взаимовыгодное сотрудничество», пишет пресс-служба.

Соревнования начнутся в 12.00 с турнира среди спортсменов до 16 лет, в котором примут участие 96 теннисистов из 24 спортивных школ Татарстана, сформированных в команды по четыре человека. После завершения матчей, с 17.00 до 18.00, состоится мастер-класс от чемпионов России по настольному теннису 2025 года. Награждение победителей и призеров запланировано на 18.00.

В 18.00 стартует «Вечерняя лига» — парный турнир, в котором примут участие гости форума, включая политиков и бизнесменов, в тандеме с мастерами спорта, чемпионами России и Республики Татарстан.

Реальное время / realnoevremya.ru

В числе профессиональных теннисистов заявлены Мария Тайлакова, Екатерина Зиронова, Дарья Макеева, Светлана Кудряшова, Елена Абаимова и другие известные спортсмены. Ожидается участие почетных гостей, среди которых министр спорта Татарстана Владимир Леонов и президент Межрегиональной биржи спецтехники «Москва (Россия) — Пекин (Китай)» Олег Московский.

Программа «Вечерней лиги»:

18.00—19.00 — сбор и разминка участников;

19.00—20.40 — парные матчи;

20.40—21.00 — церемония награждения.

Благотворительный турнир по гольфу на Кубок раиса Татарстана станет также одним из событий культурно-спортивной программы форума.

Рената Валеева