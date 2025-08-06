Благотворительный турнир по гольфу на Кубок раиса Татарстана станет частью форума «РОСТКИ»

Участниками турнира станут руководители и представители предприятий Татарстана

Фото: Артем Дергунов

Благотворительный турнир по гольфу на Кубок раиса Татарстана станет одним из событий культурно-спортивной программы III Международного форума «РОСТКИ: Россия и Китай — взаимовыгодное сотрудничество». Турнир пройдет 17 августа с 10.00 до 18.00 в гольф-клубе «Ак Барс».

Соревнования пройдут на современном 18-луночном поле, спроектированном легендарным Питером Харрдином, архитектором в третьем поколении.



— Проведение совместного турнира в Татарстане — это новый жест культурной близости, открытости и взаимного уважения, — отметила руководитель Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан Талия Минуллина.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Участниками турнира станут руководители и представители предприятий Татарстана, а также гости форума из Китая. Мероприятие направлено на укрепление деловых и культурных связей между Россией и Китаем. Важной гуманитарной составляющей турнира станет сбор средств на поддержание работы «Семейного дома» в Казани, где бесплатно проживают дети с родителями, проходящие длительное лечение в ДРКБ.

Для участников форума «РОСТКИ» 17 августа будут организованы бесплатные мастер-классы «Гольф-клиника» в 11.00 и 14.00, дающие возможность попробовать себя в этой игре и освоить ее основы. Мастер-классы рассчитаны для начинающих, независимо от пола. Участникам рекомендуется приходить в удобной одежде без каблуков, клюшки будут предоставлены на месте.

Рената Валеева