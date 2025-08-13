Эксперт призвал Станковича покинуть «Спартак»

Канчельскис считает, что Деян уже собрал чемоданы для ухода

Фото: Динар Фатыхов

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис объяснил, почему «Спартаку» пора уволить Деяна Станковича с поста главного тренера команды.

— У «Спартака» нет результата. Я думаю, что Станкович понимает, что ситуация не в его пользу, и уже собрал чемоданы. Ему нужно просто прощаться с командой, сказать «спасибо за проделанную работу» и расстаться, — сказал Канчельскис «Спорт-Экспрессу».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В нынешнем сезоне «Спартак» занимает 11-е место в чемпионате Российской премьер-лиги (РПЛ) и идет вторым в группе С в Кубке России.

Летом «красно-белые» продлили контракт с тренерским штабом Станковича еще на два года. В минувшем сезоне «Спартак» под руководством сербского тренера занял четвертое место в РПЛ.

Зульфат Шафигуллин