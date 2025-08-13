В Татарстане продлили набор контрактников в подразделения беспилотников

Желающих ждут до конца августа

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане продлили набор контрактников на военную службу по контракту в подразделения БПЛА до конца августа. Об этом сообщает пресс-служба пункта отбора.

Так, набор проводится в отделения дальнего и ближнего действия, управления БПЛА коптерного типа и FPV-дронов. Работать новобранцы будут с дронами «Ланцет», «Орлан», «Элерон», «Герань» и другими современными беспилотниками.

Отмечается, что сначала новобранцев обучат.

— Принцип управления на аппаратах различается. Например, при работе с FPV-дронами подключается вестибулярный аппарат — управлять ими нужно в очках виртуальной реальности, — сказал начальник пункта отбора на военную службу по контракту первого разряда в Казани Андрей Козлов.

Желающих ждут до конца августа, поскольку набор ограничен — не более 50 человек.

Напомним, в Татарстане по решению раиса республики Рустама Минниханова увеличена единовременная выплата гражданам, желающим заключить контракт с Минобороны. Теперь она составляет 3,1 млн рублей.