Рустам Минниханов: «Мы должны повысить престиж профессии учителя!»
В Казани открылся музей образования «Белем»
В Казани открылся музей образования «Белем». В торжественной церемонии также принял участие раис Татарстана Рустам Минниханов, сообщает его пресс-служба.
Музей находится на первом этаже Института филологии и межкультурных коммуникаций КФУ. В основе его собрания — коллекции Музея народного образования республики. Кроме того, сюда добавили уникальные экспонаты и художественные произведения мастеров Татарстана.
— Сегодня знаковое событие. Мы должны повысить престиж профессии учителя. Эти люди формируют наше будущее. Здесь, в нашем самом большом центре по подготовке педагогов, открывается музей образования. При его создании мы опирались на нашу историю, традиции, династии учителей. Всех поздравляю с этим событием, — сказал Рустам Минниханов.
Музей посвящен развитию образования на территории Татарстана и охватывает период с эпохи Средневековья до наших дней.
По две книги в экспозицию музея передали Рустам Минниханов и Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев.
