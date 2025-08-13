Рустам Минниханов: «Мы должны повысить престиж профессии учителя!»

В Казани открылся музей образования «Белем». В торжественной церемонии также принял участие раис Татарстана Рустам Минниханов, сообщает его пресс-служба.

Музей находится на первом этаже Института филологии и межкультурных коммуникаций КФУ. В основе его собрания — коллекции Музея народного образования республики. Кроме того, сюда добавили уникальные экспонаты и художественные произведения мастеров Татарстана.

— Сегодня знаковое событие. Мы должны повысить престиж профессии учителя. Эти люди формируют наше будущее. Здесь, в нашем самом большом центре по подготовке педагогов, открывается музей образования. При его создании мы опирались на нашу историю, традиции, династии учителей. Всех поздравляю с этим событием, — сказал Рустам Минниханов.

Музей посвящен развитию образования на территории Татарстана и охватывает период с эпохи Средневековья до наших дней.



По две книги в экспозицию музея передали Рустам Минниханов и Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев.

Елизавета Пуншева