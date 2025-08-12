«Должны продать Кина»: в «Рубине» подтвердили интерес «Фиорентины» к Даку

Лучший бомбардир казанцев заинтересовал итальянский клуб

Фото: Динар Фатыхов

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов подтвердил интерес итальянской «Фиорентины» к нападающему Мирлинду Даку. Сообщалось, что возможный трансфер албанского футболиста оценивается в 20 млн евро.

— «Фиорентина» должна продать Кина, я так понимаю, что к Даку есть интерес, — сказал Рахимов на пресс-конференции.

Во вторник «Рубин» крупно проиграл «Зениту» со счетом 0:3 в матче группового этапа Кубка России в Пути РПЛ. Даку забил гол, который был отменен судейским решением во втором тайме игры.

Летом албанский нападающий продлил контракт с «Рубином» на улучшенных условиях. Ранее Даку вел переговоры с «Зенитом», но сделка сорвалась. Трансфер в питерский клуб оценивался в 8 млн евро.

Зульфат Шафигуллин