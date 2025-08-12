В Елабуге прокуратура добилась выплаты 26 млн рублей долгов по зарплате
Кроме того, работодателем не была выплачена компенсация за задержку заработной платы
Елабужская городская прокуратура Татарстана провела проверку соблюдения трудового законодательства на предприятии в сфере агропромышленной деятельности. В результате проверки было выявлено нарушение прав 144 работников, которым с декабря 2024 года по апрель 2025 года не выплачивалась заработная плата в установленные сроки.
Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры России, общая сумма задолженности перед работниками превысила 26 млн рублей. Кроме того, работодателем не была выплачена компенсация за задержку заработной платы.
В целях защиты трудовых прав работников Елабужская городская прокуратура обратилась в суд с исковыми заявлениями, требуя от работодателя устранить нарушения.
СУ СКР по Татарстану завершило расследование уголовного дела в отношении 26-летнего руководителя ООО «БарсСтройТранс», обвиняемого в невыплате заработной платы.
