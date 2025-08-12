В Елабуге прокуратура добилась выплаты 26 млн рублей долгов по зарплате

Кроме того, работодателем не была выплачена компенсация за задержку заработной платы

Фото: Артем Дергунов

Елабужская городская прокуратура Татарстана провела проверку соблюдения трудового законодательства на предприятии в сфере агропромышленной деятельности. В результате проверки было выявлено нарушение прав 144 работников, которым с декабря 2024 года по апрель 2025 года не выплачивалась заработная плата в установленные сроки.

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры России, общая сумма задолженности перед работниками превысила 26 млн рублей. Кроме того, работодателем не была выплачена компенсация за задержку заработной платы.

В целях защиты трудовых прав работников Елабужская городская прокуратура обратилась в суд с исковыми заявлениями, требуя от работодателя устранить нарушения.



Рената Валеева