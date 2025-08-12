«Зенит» разгромил «Рубин» в матче Кубка России, судьи отменили гол Даку

Второе подряд разгромное поражение команды Рашида Рахимова

Фото: Динар Фатыхов

«Рубин» проиграл в Санкт-Петербурге «Зениту» со счетом 0:3 в матче 2-го тура группового этапа Кубка России в Пути РПЛ. Команда Рашида Рахимова уступила разгромно вторую игру подряд.

В составе «Зенита» дважды забил Матео Кассьерра (один из них с пенальти), еще один мяч в активе Вадима Шилова. Вратарь Денис Адамов провел «сухой» матч.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Все три гола были забиты питерцами после отмененного взятия ворот «Рубином» на 62-й минуте. Судьи зафиксировали игру рукой в атаке казанцев в моменте с мячом Мирлинда Даку.

Ранее «Рубин» разгромно проиграл ЦСКА (1:5) в Москве в рамках 4-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Рубин» (Казань) — 3:0 (0:0, 3:0)

Голы:

1:0 — 70, Кассьерра (Адамов);

2:0 — 78, Кассьерра (пенальти);

3:0 — 83, Шилов (Педро)

Зульфат Шафигуллин