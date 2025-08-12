В Южной Корее выдан ордер на арест супруги экс-президента Юн Сок Ёля
Ей вменяют манипулирование акциями, вмешательство в выборы и получение взятки
Суд в Южной Корее выдал ордер на арест Ким Кон Хи — супруги бывшего президента страны Юн Сок Ёля. Об этом сообщает южнокорейское агентство «Ренхап», передает RT.
— Во вторник суд выдал ордер на арест бывшей первой леди Ким Кон Хи по обвинению в причастности к схеме манипулирования акциями, вмешательстве в выборы и получении взятки, — говорится в сообщении агентства.
Напомним, 4 апреля Конституционный суд Южной Кореи утвердил импичмент экс-президенту страны Юн Сок Ёлю. Решение было принято единогласно, вердикт огласили всего за 22 минуты. В декабре прошлого года парламент Южной Кореи принял решение об импичменте Юн Сок Ёля после его неудачной попытки ввести военное положение.
