Долги россиян по автокредитам достигли 32 млрд рублей

Доля кредитов с просрочкой более 90 дней составляет 4% от общего объема выданных ссуд

Фото: Артем Дергунов

Объем просроченной задолженности по автокредитам в России резко увеличился во втором квартале 2025 года, свидетельствуют данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ), пишут «Известия». В апреле—июне россияне задолжали по автокредитам 32 млрд рублей, что на 85% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Центробанк также подтверждает рост просроченной задолженности, отмечая, что доля автокредитов с просрочкой более 90 дней составляет 4% от общего объема выданных ссуд. Регулятор связывает это с увеличением количества «созревающих» кредитов, выданных в период активного роста автокредитования в 2023—2024 годах, когда на рынке наблюдался значительный рост продаж автомобилей.

Однако эксперты указывают на другие факторы, влияющие на платежеспособность заемщиков. Инфляция, достигшая в июне 10%, и рост цен на продовольственные товары приводят к тому, что большая часть доходов населения уходит на текущие нужды, что оставляет меньше средств на погашение кредитных обязательств.

Минпромторг России планирует выделить дополнительно 10 млрд рублей для поддержки льготного автокредитования.



Рената Валеева