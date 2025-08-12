СК: «Главтатдортранс» допустил компанию к ремонту дороги без госконтракта — ущерб составил 8,9 млн

В результате республиканскому бюджету был причинен ущерб в размере 8,29 млн рублей

Фото: Максим Платонов

Прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении главного специалиста ГКУ «Главтатдортранс». Он обвиняется в превышении должностных полномочий, совершенных с причинением тяжких последствий из иной личной заинтересованности (пп. «в», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ), передает пресс-служба.

По версии следствия, в сентябре 2022 года обвиняемый допустил подрядную организацию к ремонту автомобильной дороги в Мамадышском районе без заключения государственного контракта и наличия проектно-сметной документации. После завершения работ, не соответствующих требованиям ГОСТ, дорога была принята в эксплуатацию без проведения необходимой проверки.

В результате республиканскому бюджету был причинен ущерб в размере 8,29 млн рублей, который до настоящего времени не возмещен. Уголовное дело направили в Мамадышский районный суд для рассмотрения по существу.



Обвиняемый частично признал свою вину.

Рената Валеева