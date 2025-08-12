Партия Миронова выступила за введение в России базового дохода для всех граждан

Кредитно-денежную политику необходимо направить на развитие экономики России, которая и станет источником обогащения

Фото: Артем Дергунов

Партия «Справедливая Россия — За правду» выступила за введение в России безусловного базового дохода (БДД) — регулярных выплат гражданам со стороны государства, вне зависимости от занятости, уровня дохода и социального положения. Об этом заявил вице-спикер Госдумы Александр Бабаков, пишет РИА «Новости».

— Наша партия давно говорила о базовом доходе. Ничего в этом плохого нет. Базовый доход должен стоять в основе социальных гарантий человека со стороны общества. Есть ли такие возможности? Есть. Есть ли у нас для этого ресурсы? Конечно, есть. Для этого надо просто кардинально изменить денежно-кредитную политику, — подчеркнул Бабаков.

Вице-спикер Госдумы считает, что кредитно-денежную политику необходимо направить на развитие экономики России, которая и станет источником обогащения. При формировании новой экономической политики, по мнению Бабакова, целью должно стать улучшение качества жизни граждан.

— Это положительная демография, комфортная среда обитания, решение инфраструктурных проектов, а главное — социальная защищенность, — пояснил он.

Ранее Ирина Волынец выступила с инициативой о введении ежегодной выплаты всем родителям школьников перед началом учебного года, независимо от уровня дохода семьи.

Рената Валеева