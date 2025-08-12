50 предприятий АПК Татарстана получили на финансирование полевых работ 6,9 млрд рублей

На сегодняшний день аграрии уже обработали 82 тыс. гектаров посевных площадей

В этом году 50 предприятий агропромышленного комплекса Татарстана получили на финансирование полевых работ 6,9 млрд рублей. Об этом сообщает отделение «Банк Татарстан» Сбербанка.

Согласно данным Министерства сельского хозяйства Татарстана, в регионе продолжается активная уборочная кампания. На сегодняшний день аграрии уже обработали 82 тыс. гектаров посевных площадей, получив 388 тыс. тонн зерновых культур при средней урожайности 47,3 центнера с гектара. Среди основных возделываемых культур следует отметить озимую пшеницу, горох, ячмень и озимую рожь.

Показатели производства сельскохозяйственной продукции демонстрируют устойчивый рост. За отчетный период хозяйства республики произвели 1,166 млн тонн молока, что на 46 тыс. тонн превышает аналогичный показатель прошлого года. Производство мяса скота и птицы в живом весе достигло 235 тыс. тонн, также показав стабильный прирост. Особенно значительные темпы роста зафиксированы в яичном производстве — объем выпуска составил 830,4 млн яиц, что на 104% больше, чем в предыдущем году, с абсолютным приростом в 35 млн штук.

Также реализуется ряд стратегически проектов для агропромышленного комплекса. В Кайбицком и Тюлячинском районах ведется строительство современных оросительных систем с общим объемом инвестиций 500 млн рублей. Строительство и модернизация птицеводческих предприятий в Апастовском, Пестречинском и Зеленодольском районах потребует вложения более 5 миллиардов рублей. Значительные средства в размере 150 млн рублей были направлены на закупку племенного молодняка крупного рогатого скота для хозяйств Арского и Буинского районов. Параллельно продолжается техническая модернизация сахарного производства, где после ее завершения суточная мощность переработки сырья достигнет 6,5 тыс. тонн.

— Несмотря на динамичные изменения рыночной конъюнктуры и климатические вызовы, Республика Татарстан укрепляет свои позиции в аграрном секторе, по итогам прошлого года войдя в тройку ведущих регионов страны по объемам сельскохозяйственного производства. Традиционно ключевыми направлениями остаются молочное животноводство и растениеводство. На текущий момент валовой сбор зерна в регионе составил 3 млн 692 тыс. тонн при средней урожайности 27,9 ц/га, обработано 1 млн 325 тыс. га посевных площадей. Впереди — уборка кукурузы на 43,6 тыс. га. Значительную роль играет экспортный потенциал: доля Татарстана в общероссийском объеме экспорта зерновых прогнозируется на уровне 10%. Дополнительным стимулом для внешних поставок стало снижение экспортной пошлины до 19,4 руб./т, вступившее в силу 6 августа, что повышает конкурентоспособность продукции на международных рынках, — прокомментировал Руслан Салимов, управляющий отделением «Банк Татарстан» Сбербанка.