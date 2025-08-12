Гидрометцентр Татарстана предупредил об ухудшении погоды вечером 12 августа и днем 13 августа
Ожидаются грозы с кратковременными усилениями ветра до 15—20 м/с
Гидрометцентр Татарстана выпустил предупреждение об ухудшении погодных условий на территории Казани и республики.
Согласно прогнозам синоптиков, вечером 12 августа, в ночь и днем 13 августа местами по Татарстану, а в Казани — днем 13 августа ожидаются грозы с кратковременными усилениями ветра до 15—20 м/с.
Кроме того, ночью и утром прогнозируется туман. Днем 13 августа в некоторых районах республики возможен сильный дождь и град.
Напомним, в ближайший час в Казани ожидается сильный дождь. Он будет сохраняться до конца дня.
Подробнее о погоде до конца недели — в материале «Реального времени».
