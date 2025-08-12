В МЧС предупредили казанцев о сильном дожде в ближайший час

Он будет сохраняться до конца дня

Фото: Дарья Пинегина

В ближайший час в Казани ожидается сильный дождь. Он будет сохраняться до конца дня, предупредили в МЧС России.

— Рекомендуем: не следует прятаться под рекламными щитами, дорожными знаками, деревьями и линиями электропередач. Не оставляйте детей без присмотра. Окажите помощь пожилым и больным людям. Будьте внимательны и осторожны! — заявили в ведомстве.

12—14 августа погода в Татарстане будет формироваться под влиянием тыловой части циклона с северными воздушными потоками, сообщал Гидрометцентр республики. 12 августа в отдельных районах пройдут сильные дожди. Также в этот период ожидаются грозы с усилениями ветра до 15—18 м/с, возможен град.

Галия Гарифуллина