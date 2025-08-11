Неустойчивая погода с дождями и грозами сохранится в Татарстане до середины августа

По предварительному прогнозу Гидрометцентра, 15 и 16 августа сохранится аналогичная погода

Татарстан продолжит находиться под влиянием неустойчивой погоды с дождями, грозами и усилениями ветра в ближайшие дни. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.

Несколько дней регион находится под влиянием поля пониженного атмосферного давления. Вчера, 10 августа, местами по РТ выпало от 17 до 24 мм осадков, а в Азнакаево зафиксировано 48 мм дождя. Температура воздуха в прошедшие сутки колебалась от 20 до 26 градусов днем и от 10 до 15 ночью.

По прогнозам синоптиков, 12—14 августа погода в Татарстане будет формироваться под влиянием тыловой части циклона с северными воздушными потоками. Существенных изменений не ожидается, сохранится неустойчивая дождливая погода.

Дарья Пинегина / realnoevremya.ru

12 августа в отдельных районах пройдут сильные дожди. Также в этот период ожидаются грозы с усилениями ветра до 15—18 м/с, возможен град. Ночью температура воздуха понизится до 11 градусов, а днем составит от 19 до 25. В предстоящие ночь и утро в отдельных районах возможен туман. Среднесуточные температуры прогнозируются на 1—2 градуса ниже нормы.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, 15 и 16 августа сохранится схожая погода: временами небольшие и умеренные дожди, местами грозы. Дневные температуры воздуха прогнозируются в пределах от 20 до 25 градусов.

Рената Валеева