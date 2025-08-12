Ушел из жизни председатель совета директоров «Уралкалия» Дмитрий Осипов

Он скоропостижно скончался в возрасте 59 лет

Фото: Динар Фатыхов

В возрасте 59 лет скоропостижно скончался председатель совета директоров «Уралкалия» Дмитрий Осипов. Об этом сообщает «Интерфакс».

Осипов родился в 1966 году в Нижнем Новгороде. В 200 году он возглавил «Уралхим», позже занял должность заместителя председателя совета директоров компании. С декабря 2013 по декабрь 2020 года Осипов был генеральным директором ОАО «Уралкалий».

В 2021—2023 годах Осипов возглавлял «ВСМПО-Ависма», но затем уволился из компании и вернулся в «Уралкалий».



Галия Гарифуллина