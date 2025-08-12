Новости общества

В казанском аэропорту сняли режим «Ковер»

12:39, 12.08.2025

Об этом сообщили в приложении МЧС России

Фото: Мария Зверева

В казанском аэропорту отменили режим «Ковер». Об этом сообщили в приложении МЧС России.

В воздушной гавани сняты ограничения на прием и выпуск судов, утверждает представитель Росавиации.

Режим «Ковер» для аэропорта объявили сегодня утром. Чуть позже его ввели также для «Бегишево». Сейчас прием и выпуск воздушных судов в нижнекамском аэропорту все еще ограничен.

Галия Гарифуллина

