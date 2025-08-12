В казанском аэропорту сняли режим «Ковер»
Об этом сообщили в приложении МЧС России
В казанском аэропорту отменили режим «Ковер». Об этом сообщили в приложении МЧС России.
В воздушной гавани сняты ограничения на прием и выпуск судов, утверждает представитель Росавиации.
Режим «Ковер» для аэропорта объявили сегодня утром. Чуть позже его ввели также для «Бегишево». Сейчас прием и выпуск воздушных судов в нижнекамском аэропорту все еще ограничен.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».