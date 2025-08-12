Таможенники Татарстана задержали женщину с партией подозрительных пробирок из Узбекистана

Пробирки изъяты, проводится расследование обстоятельств перевозки

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Таможенники Татарстана задержали женщину с партией подозрительных пробирок из Узбекистана. Об этом сообщает пресс-служба региональной таможни.

Гражданка Узбекистана доставляла в багажнике самолета 100 вакуумных пробирок с жидкостью прозрачного цвета, прибыв из Ташкента. Она воспользовалась «зеленым коридором», заявляя об отсутствии товаров, подлежащих декларации. Однако проверка показала наличие необычной партии пробирок, которая вызвала сомнения сотрудников таможенной службы.

Женщина призналась, что не владеет этими товарами лично, а перевозит их по поручению неизвестных лиц. Цель доставки — забор крови и лечение волос. Таможенное законодательство Евразийского экономического союза женщине незнакомо.

По факту нарушения таможенных правил заведено административное дело согласно статье 16.2 Кодекса об административных правонарушениях. Пробирки изъяты, проводится расследование обстоятельств перевозки.

Дмитрий Зайцев