Официально: на границе с Татарстаном ликвидировали БПЛА

Беспилотники сбили в Ульяновской области, сообщает ее губернатор

У границы Татарстана уничтожены два БПЛА. Об этом сообщает губернатор Ульяновской области Алексей Русских.



— Дежурными средствами ПВО на территории нашего региона отражена атака двух вражеских БПЛА. Пострадавших и повреждений имущества нет. На месте работают спецслужбы. Места падения зафиксированы на территории Мелекесского и Чердаклинского районов, — написал он в своем телеграм-канале.

Русских напомнил, что в регионе продолжает действовать ранее введенный режим беспилотной опасности.

Напомним, в Татарстане с 07.25 действует режим «Беспилотная опасность». На территории республики его вводят четвертый день подряд. Для международного аэропорта Казани объявили режим «Ковер». В воздушной гавани временно ограничили прием и выпуск судов. Угроза атаки БПЛА объявлена в Казани, Елабуге, Набережных Челнах, Нижнекамске, Альметьвеске.

Галия Гарифуллина