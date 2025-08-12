Россия и Бразилия заключили меморандум о сотрудничестве
В планах сторон — организация офлайн— и онлайн-встреч экспертов, обмен технической информацией
Россия и Бразилия заключили меморандум о сотрудничестве о взаимопонимании по началу регулярного экономического и финансового диалога. Соответствующий документ размещен в Diário Oficial da União — официальном издании правительства Бразилии.
— Меморандум о взаимопонимании направлен на координацию аспектов финансового и экономического сотрудничества между двумя странами посредством установления регулярного двустороннего экономического и финансового диалога, — цитирует документ РИА «Новости».
В планах стран — организация оффлайн и онлайн-встреч экспертов, обмен технической информацией, а также синхронизация работы нового механизма с деятельностью Межправительственной российско-бразильской комиссии по экономическому, торговому, научному и техническому сотрудничеству.
Приоритетными направлениями стали:
- определение и перспективы макроэкономической политики;
- экономические вызовы и реформы;
- налоговое сотрудничество;
- финансирование инфраструктурных проектов;
- укрепление многостороннего финансового взаимодействия в рамках БРИКС, G20 и международных финансовых институтов.
Напомним, 9 августа президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Бразилии Луисом Инасио Лулой да Силвой. Обсудив актуальные международные вопросы, оба лидера подчеркнули важность дальнейшего укрепления двустороннего сотрудничества в качестве стратегических партнеров.
