Россия и Бразилия заключили меморандум о сотрудничестве

В планах сторон — организация офлайн— и онлайн-встреч экспертов, обмен технической информацией

Фото: Динар Фатыхов

Россия и Бразилия заключили меморандум о сотрудничестве о взаимопонимании по началу регулярного экономического и финансового диалога. Соответствующий документ размещен в Diário Oficial da União — официальном издании правительства Бразилии.

— Меморандум о взаимопонимании направлен на координацию аспектов финансового и экономического сотрудничества между двумя странами посредством установления регулярного двустороннего экономического и финансового диалога, — цитирует документ РИА «Новости».

В планах стран — организация оффлайн и онлайн-встреч экспертов, обмен технической информацией, а также синхронизация работы нового механизма с деятельностью Межправительственной российско-бразильской комиссии по экономическому, торговому, научному и техническому сотрудничеству.

Приоритетными направлениями стали:

определение и перспективы макроэкономической политики;

экономические вызовы и реформы;

налоговое сотрудничество;

финансирование инфраструктурных проектов;

укрепление многостороннего финансового взаимодействия в рамках БРИКС, G20 и международных финансовых институтов.

Напомним, 9 августа президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Бразилии Луисом Инасио Лулой да Силвой. Обсудив актуальные международные вопросы, оба лидера подчеркнули важность дальнейшего укрепления двустороннего сотрудничества в качестве стратегических партнеров.



Галия Гарифуллина