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Татарстанцев попросили не брать объемные сумки на массовые события

16:18, 01.08.2025

В Казани усилят меры безопасности на праздничных мероприятиях и выборах

Татарстанцев попросили не брать объемные сумки на массовые события
Фото: Динар Фатыхов

В связи с предстоящими массовыми мероприятиями, посвященными Дню города и Республики Татарстан (30 августа), Дню знаний (1 сентября) и выборам раиса РТ и депутатов Казгордумы (14 сентября), в Казани будут усилены меры безопасности. Об этом стало известно на заседании антитеррористической комиссии в исполкоме, пишет мэрия.

— Крайне важно принять все необходимые меры для обеспечения безопасности в местах массового скопления людей, — подчеркнул глава исполкома Рустем Гафаров.

Посещая праздничные площадки 30 августа, горожанам рекомендуется не брать с собой большие сумки, так как осмотр вещей через рамки металлодетекторов может создать задержки. Также в целях безопасности на праздничные мероприятия запрещено проносить:

  • легковоспламеняющиеся жидкости;
  • острые и режущие предметы;
  • оружие;
  • термосы и фляги;
  • алкогольные напитки и энергетики;
  • аэрозоли и баллончики со сжатыми газами;
  • штативы для камер;
  • медикаменты без соответствующего назначения;
  • велосипеды, самокаты, скейтборды, скутеры и прочий спортивный инвентарь (за исключением инвалидных колясок, средств реабилитации).
Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Информация о запрещенных предметах будет размещена у входов на площадки.

Особое внимание уделено подготовке к началу учебного года. В 527 муниципальных образовательных учреждениях города проведены комплексные мероприятия по безопасности, включая обследование зданий, обозначение мест укрытия и безопасных зон эвакуации, разработку маршрутов движения при внештатных ситуациях и проверку средств антитеррористической защиты.

Усилены меры безопасности будут и в день голосования на выборах. На 464 избирательных участках будут усилены меры контроля, включая осмотр помещений правоохранительными органами, установку камер наблюдения и металлодетекторов, а также дежурство патрульных машин вблизи участков. Все избирательные участки будут оснащены инструкциями по эвакуации и указателями к ближайшим укрытиям.

Рената Валеева

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