Татарстанцев попросили не брать объемные сумки на массовые события

В Казани усилят меры безопасности на праздничных мероприятиях и выборах

Фото: Динар Фатыхов

В связи с предстоящими массовыми мероприятиями, посвященными Дню города и Республики Татарстан (30 августа), Дню знаний (1 сентября) и выборам раиса РТ и депутатов Казгордумы (14 сентября), в Казани будут усилены меры безопасности. Об этом стало известно на заседании антитеррористической комиссии в исполкоме, пишет мэрия.

— Крайне важно принять все необходимые меры для обеспечения безопасности в местах массового скопления людей, — подчеркнул глава исполкома Рустем Гафаров.

Посещая праздничные площадки 30 августа, горожанам рекомендуется не брать с собой большие сумки, так как осмотр вещей через рамки металлодетекторов может создать задержки. Также в целях безопасности на праздничные мероприятия запрещено проносить:

легковоспламеняющиеся жидкости;

острые и режущие предметы;

оружие;

термосы и фляги;

алкогольные напитки и энергетики;

аэрозоли и баллончики со сжатыми газами;

штативы для камер;

медикаменты без соответствующего назначения;

велосипеды, самокаты, скейтборды, скутеры и прочий спортивный инвентарь (за исключением инвалидных колясок, средств реабилитации).

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Информация о запрещенных предметах будет размещена у входов на площадки.

Особое внимание уделено подготовке к началу учебного года. В 527 муниципальных образовательных учреждениях города проведены комплексные мероприятия по безопасности, включая обследование зданий, обозначение мест укрытия и безопасных зон эвакуации, разработку маршрутов движения при внештатных ситуациях и проверку средств антитеррористической защиты.

Усилены меры безопасности будут и в день голосования на выборах. На 464 избирательных участках будут усилены меры контроля, включая осмотр помещений правоохранительными органами, установку камер наблюдения и металлодетекторов, а также дежурство патрульных машин вблизи участков. Все избирательные участки будут оснащены инструкциями по эвакуации и указателями к ближайшим укрытиям.

Рената Валеева