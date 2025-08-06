В День города и республики введут запрет на движение маломерных судов на участке Казанки

Ограничение будет действовать в период с 16:00 до 22:30

Фото: Мария Зверева

В День города Казани, 30 августа, на участке реки Казанки от моста «Миллениум» до Кировской дамбы будет введен запрет на использование маломерных, парусных, прогулочных и спортивных судов, включая гидроциклы, байдарки и гребные лодки. Ограничение будет действовать в период с 16:00 до 22:30.

Данное ограничение связано с проведением праздничных мероприятий, посвященных Дню Казани.

В настоящее время соответствующее постановление проходит антикоррупционную экспертизу.

В связи с предстоящими массовыми мероприятиями, посвященными Дню города и Республики Татарстан (30 августа), Дню знаний (1 сентября) и выборам раиса РТ и депутатов Казгордумы (14 сентября), в Казани будут усилены меры безопасности.

Рената Валеева