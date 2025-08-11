Сегодня ночью можно увидеть пик сближения Венеры и Юпитера

Это единственная ночь на ближайшие три года, когда две ярчайшие планеты окажутся на расстоянии менее 1 градуса друг от друга

Фото: Реальное время

Сегодня ночью на звездном небе можно увидеть сближение Венеры и Юпитера. Это единственная ночь на ближайшие три года, когда две ярчайшие планеты окажутся на расстоянии менее 1 градуса друг от друга. Об этом пишет лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

В московском регионе, как и в предыдущую ночь, обе планеты взойдут над горизонтом примерно в 01:40 и будут видны до 4 утра (или дольше, в зависимости от времени восхода солнца, который произойдет в 04:55). В отличие от вчерашней ночи, когда Венера и Юпитер образовывали почти горизонтальную линию, сегодня Юпитер будет заметно выше Венеры, но почти в два раза ближе к ней.

Хотя момент минимального сближения уже прошел сегодня утром в 10:40 по московскому времени, расстояние между планетами увеличивается пока настолько незначительно, что это не повлияет на качество наблюдений.

Завтра планеты окажутся почти в вертикальном положении, но на большем расстоянии друг от друга, а затем начнут быстро расходиться, хотя и останутся видны в одной части неба еще долгое время.

Для ориентировки: яркость Венеры составляет сейчас минус 4.0 звездной величины, а Юпитера — минус 1.9.

Следующее сближение Венеры и Юпитера произойдет 9 июня 2026 года, но планеты будут находиться на расстоянии около 1,5 градуса друг от друга. В 2027 году наблюдать их сближение не представится возможным, а 10 ноября 2028 года состоится одно из самых близких в XXI веке соединений, когда они окажутся на расстоянии всего полградуса.

Рената Валеева