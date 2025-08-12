Редкий экземпляр «Хоббита» Дж. Р. Р. Толкина 1937 года ушел с молотка за £43 тыс.

Первое издание «Хоббита» считается одной из самых востребованных библиографических редкостей

В Бристоле при разборе домашней библиотеки обнаружили редкое первое издание романа Дж. Р. Р. Толкина «Хоббит» 1937 года. На аукционе Auctioneum в Батe книга без суперобложки ушла частному британскому коллекционеру за £43 тыс., что стало рекордной ценой для экземпляра без обложки.

На момент обнаружения книга стояла на полке без видимых повреждений. Ее заметили среди старых справочников и учебников во время оценки имущества умершего владельца. Эксперты сначала оценили находку в £10—12 тыс., но торги быстро превысили прогноз, собрав сотни участников со всего мира.

Напечатано было всего около 1,5 тыс. экземпляров первого издания. Роман изначально предназначался для детей, поэтому у большинства сохранившихся книг есть повреждения, пятна или рисунки на страницах. Найденный экземпляр сохранился почти без следов чтения. В нем есть черно-белые иллюстрации, выполненные самим Толкином.

Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

По данным аукционного дома, книга принадлежала библиотеке семьи Хьюберта Пристли, известного британского ботаника 1930-х годов и брата полярного исследователя Рэймонда Пристли. У семьи были связи с Оксфордским университетом, где Толкин работал профессором, и они были знакомы с писателем Клайвом Льюисом. Эксперты считают, что владельцы книги могли лично знать Толкина.

Первое издание «Хоббита» считается одной из самых востребованных библиографических редкостей. На аукционах ранее продавались аналогичные экземпляры, в том числе один за £137 тыс. в 2015 году. Однако столь хорошо сохранившиеся книги встречаются крайне редко.

Роман «Хоббит» вышел в 1937 году, разошелся тиражом более 100 млн экземпляров и стал одним из самых известных детских произведений XX века. Его действие происходит в вымышленном мире Средиземья и рассказывает историю путешествия хоббита Бильбо Бэггинса за сокровищем.

