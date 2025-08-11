Новичок «Ак Барса» уточнил произношение своей фамилии
Также хоккеист поделился своими первыми впечатлениями о Казани
Новичок хоккейного клуба «Ак Барс» Брендон Байро (Brenden Bireo) внес ясность в произношение своей фамилии. Ранее Континентальная хоккейная лига (КХЛ) заявила игрока как Брэндона Биро.
— Брендон Байро, — четко произнес игрок.
Также хоккеист поделился первыми впечатлениями о Казани.
— Здесь очень хорошие люди, хорошая еда, хорошие рестораны, поэтому мы наслаждаемся городом, — отметил он.
Напомним, в летнее межсезонье «Ак Барс» подписал трех новичков: Брендона Байро, Уайатта Калинюка и Михаила Фисенко.
