Новичок «Ак Барса» уточнил произношение своей фамилии

18:43, 11.08.2025

Также хоккеист поделился своими первыми впечатлениями о Казани

Фото: скриншот видео "I Like to Use My Speed to Make Plays" | Brandon Biro Joins The Instigators"

Новичок хоккейного клуба «Ак Барс» Брендон Байро (Brenden Bireo) внес ясность в произношение своей фамилии. Ранее Континентальная хоккейная лига (КХЛ) заявила игрока как Брэндона Биро.

— Брендон Байро, — четко произнес игрок.

Также хоккеист поделился первыми впечатлениями о Казани.

— Здесь очень хорошие люди, хорошая еда, хорошие рестораны, поэтому мы наслаждаемся городом, — отметил он.

Напомним, в летнее межсезонье «Ак Барс» подписал трех новичков: Брендона Байро, Уайатта Калинюка и Михаила Фисенко.

Рената Валеева

