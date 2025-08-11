ГАИ опровергла слухи о штрафах за любую остановку с заглушенным двигателем

Госавтоинспекция МВД России не располагает сведениями о подобных инициативах

Фото: Динар Фатыхов

Госавтоинспекция официально опровергла информацию, распространившуюся в СМИ и интернете, о якобы планируемых изменениях в ПДД, согласно которым любая остановка автомобиля с заглушенным двигателем приравнивалась бы к стоянке и каралась штрафом. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

— В последнее время в ряде СМИ и интернет-ресурсов были распространены материалы о якобы планируемых поправках в Правила дорожного движения, которые повлекут ужесточение контроля за кратковременной остановкой транспортных средств. Источник данной информации ими не указывается, — говорится в сообщении Госавтоинспекции.

В ведомстве подчеркнули, что распространенные слухи о том, что любая остановка с выключенным двигателем теперь будет квалифицироваться как стоянка, а в случае запрета стоянки на данном участке дороги водитель будет оштрафован, являются недостоверными.

— Госавтоинспекция МВД России не располагает сведениями о подобных инициативах, а данный вопрос в достаточной степени регулируется ПДД, — заявили в ведомстве, призвав граждан доверять только официальным источникам информации.

Рената Валеева