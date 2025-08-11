Аэропорт Казани возобновил работу после снятия ограничений

Фото: Мария Зверева

Аэропорт «Казань» возобновил работу в штатном режиме после снятия ранее введенных ограничений на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщает официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Ограничения были введены для обеспечения безопасности полетов.

— На территории Республики Татарстан режим «Беспилотная опасность» и для Международного аэропорта «Казань» режим «Ковер» сняты, — сказано в приложении МЧС.

Этот режим ввели в 13.43 мск. Также сегодня в Татарстане на протяжении почти 10 часов — с 03.52 — действовал режим беспилотной опасности. Его вводили третий день подряд.

Рената Валеева