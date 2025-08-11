Путин обязал российскую армию перейти на отечественную военную форму с 2026 года
Указ направлен на исключение закупок вещевого имущества иностранного производства
Президент России Владимир Путин подписал указ, предписывающий полностью перейти на военную форму и другое вещевое имущество российского производства для нужд Вооруженных Сил РФ начиная с 1 января 2026 года. Об этом сообщается в тексте указа.
Он направлен на исключение закупок вещевого имущества иностранного производства, а также материалов иностранного производства, используемых для его изготовления. К 2027 году требование распространится и на ткани и трикотажные полотна, которые также должны быть произведены на территории России.
Указ вступил в силу 11 августа. Правительству, Минобороны и Минпромторгу поручено обеспечить его исполнение.
Вещевое имущество военнослужащих включает в себя предметы форменной одежды, знаки различия, белье, постельные принадлежности, спецодежду, обувь, снаряжение и санитарно-хозяйственное имущество. Поставка вещевого имущества в армию осуществляется по системе госзакупок в рамках гособоронзаказа.
Российская армия освободила населенный пункт Луначарское в ДНР.
