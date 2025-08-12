Сегодня в Татарстане ожидается до +24 градусов

В отдельных районах гроза, возможен град

Фото: Реальное время

Сегодня в Татарстане будет облачно с прояснениями. Возможны небольшие и умеренные дожди, в отдельных районах сильные. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

В отдельных районах гроза, возможен град, утром туман. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 6—11 м/с, днем местами порывами до 14 м/с, при грозе кратковременные усиления 15—18 м/с. Утром температура составит порядка +16 градусов. Днем в Татарстане ожидается от +19 до +24 градусов, в Казани — от +21 до +23 градусов.

Галия Гарифуллина