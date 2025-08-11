Объем портфеля строительной отрасли в восьми регионах России на 1 июля достиг 314 млрд рублей

С начала года он вырос на 13,7%

Объем портфеля строительной отрасли в Нижегородской, Кировской, Владимирской областях, а также в Татарстане, Чувашии, Мордовии, Марий Эл и Пермском крае с начала года вырос на 13,7% и на 1 июля достиг 314 млрд рублей. Об этом сообщили в Волго-Вятском банке Сбербанка.

Самый высокий рост был отмечен в Марий Эл (44,3%), Мордовии (42,7%) и Нижегородской области (33,3%).

В указанных девяти регионах при участии банка строится 5,5 млн квадратных метров жилья (+12%). Наибольший рост с начала года зафиксирован в Нижегородской области и Республике Татарстан (+27%).

Объем выданных ипотечных кредитов превысил 122 млрд рублей, а 80% было выдано по льготным программам.

Также в регионах финансируется 15 проектов по комплексному развитию территорий (КРТ) на 400 млрд рублей.