Замглавы Салехарда Николай Токарчук задержан по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере

Меру пресечения задержанному пока не избрали

Салехардский межрайонный следственный отдел задержал заместителя главы Салехарда Николая Токарчука. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ямало-Ненецкому автономному округу.



Токарчука обвиняют в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения в крупном и особо крупном размерах.

— По версии следствия, в период с 2022 по 2024 год фигурант, используя свое служебное положение, действуя группой лиц, убедил руководство автономной организации заключить договоры с индивидуальным предпринимателем на оказание ряда услуг общей стоимостью более 3 млн рублей. При этом обязательства, предусмотренные договорами, выполнены не были. Денежными средствами, полученными преступным путем, соучастники распорядились по своему усмотрению, — рассказали в ведомстве.



Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства совершенных преступлений. Меру пресечения Токарчуку пока не избрали. С остальными фигурантами уголовного дела также проводятся процессуальные действия.

Напомним, недавно в Татарстане в суд направили уголовное дело в отношении главного государственного налогового инспектора МРИ ФНС России №6 по Татарстану. Ее обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 (получение взятки) и ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог).

Галия Гарфиуллина