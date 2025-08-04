В Татарстане за прошедшую неделю в огне погиб один человек, в воде — пять

ГУ МЧС РФ по РТ рассказало о пожарах и водных происшествиях за неделю

Фото: Реальное время

С 28 июля по 3 августа в республике было ликвидировано 78 пожаров и зафиксировано семь происшествий на водоемах. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по РТ.

— [В указанный период] подразделения государственной противопожарной службы ликвидировали 78 пожаров. На пожаре погиб один человек. Пострадал один человек. 14 человек спасли сотрудники пожарной охраны, — уточняет ведомство.

Среди возможных причин пожаров, по данным министерства, перегруженная электросеть, изношенная проводка и несправные электроприборы.

На водоемах Татарстана произошло семь происшествий. Пять человек погибли. Спасены пять человек, пострадали два человека.



Ранее «Реальное время» рассказывало, что в Татарстане только на 12 из 27 пляжей можно безопасно купаться.

Наталья Жирнова