В Татарстане за прошедшую неделю в огне погиб один человек, в воде — пять
ГУ МЧС РФ по РТ рассказало о пожарах и водных происшествиях за неделю
С 28 июля по 3 августа в республике было ликвидировано 78 пожаров и зафиксировано семь происшествий на водоемах. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по РТ.
— [В указанный период] подразделения государственной противопожарной службы ликвидировали 78 пожаров. На пожаре погиб один человек. Пострадал один человек. 14 человек спасли сотрудники пожарной охраны, — уточняет ведомство.
Среди возможных причин пожаров, по данным министерства, перегруженная электросеть, изношенная проводка и несправные электроприборы.
На водоемах Татарстана произошло семь происшествий. Пять человек погибли. Спасены пять человек, пострадали два человека.
Ранее «Реальное время» рассказывало, что в Татарстане только на 12 из 27 пляжей можно безопасно купаться.
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